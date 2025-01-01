Спектакль Щелкунчик. Балет в двух действиях

Щелкунчик: новогодний балет в Санкт-Петербурге

В канун Рождества в доме доктора Штальбаума начинается настоящая праздничная атмосфера. Гости стремительно собираются, приносив с собой радостное ожидание подарков и сюрпризов. Особенно нетерпеливы дети, в ожидании того, чтобы увидеть, какие подарки их ожидают.

Действие I: Рождественский праздник

В доме доктора Штальбаума веселье достигает апогея: все танцуют и радуются. Дети, Мари и Фриц, ждут, когда же, наконец, начнется раздача подарков. Появляется их любимый крёстный, мистер Дроссельмейер, известный своей способностью оживлять игрушки. Его шоу вызывает у детей одновременно и восторг, и небольшое беспокойство.

Дроссельмейер вручил Мари Щелкунчика, который завораживает её необычным выражением лица. Однако неудача случается: Фриц случайно ломает игрушку, и настроение Мари падает. Праздник завершается традиционным танцем «Гроссфатер», и гости начинают расходиться.

Ночью, когда комната наполняется мягким лунным светом, Дроссельмейер вновь появляется, но теперь уже как добрый волшебник. Его магия меняет все вокруг: ёлка начинает расти, а игрушки оживают, превращаясь в солдатиков. Но появляется и угроза – мыши с их предводителем, Мышиным Королем.

Отважный Щелкунчик ведёт солдатиков в бой. Когда Мари видит, что мыши одерживают верх, она, собрав всю силу, бросает свечу в Мышиного Короля. Этот поступок решает судьбу сражения, и Щелкунчик одерживает победу, освобождая Мари от страха.

Действие II: Празднование победы в Конфетюренбурге

После победы Щелкунчик превращается в прекрасного Принца. Он приглашает Мари в свой волшебный дворец Конфетюренбург, где в её честь устраивается грандиозный праздник. Все танцуют, наслаждаясь победой и общением.

На празднике звучат Испанский и Арабский танцы, а также показываются выступления Китайских и Русских кукол. В финале Мари и Принц Щелкунчик тоже исполняют шикарный танец, завершая праздник на высокой ноте.

Утром Мари просыпается, держась за своего Щелкунчика, но понимает, что это был всего лишь сказочный сон. Тем не менее, она улыбается, надеясь вновь попасть в удивительное королевство.

Полезная информация

Для участия в балете установлен единый тариф на билеты. Льготы на мероприятия не предусмотрены. Обратите внимание, что спектакль проходит без сопровождения оркестра.