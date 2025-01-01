Меню
Потерянный солдат
Киноафиша Потерянный солдат

Спектакль Потерянный солдат

Постановка
Большой театр кукол 16+
Режиссер Руслан Кудашов
Продолжительность 50 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Фантасмагорическая мини-опера

Спектакль Руслана Кудашова «Потерянный солдат» — это глубокое авторское высказывание, в котором режиссер выступает сразу в нескольких ролях: драматурга, постановщика и художника.

Поэтическая драма для марионеток

Пьеса представляет собой монологи в стихах, предназначенные для трех марионеток. Персонажи – Потерянный Солдат, Суламита и Старуха-Смерть – являются вневременными фигурами, олицетворяющими вечные человеческие вопросы и страхи. Их диалоги выходят за пределы времени и пространства, перемещая зрителей в инфернальный, но в то же время метафорично реальный мир.

Символизм и поэзия на сцене

«Потерянный солдат» — это спектакль, в котором поэзия и метафоры становятся основой для размышлений о судьбе, войне, жизни и смерти. Каждый персонаж воплощает собой глубинные философские темы, предлагая зрителям собственные интерпретации и смыслы.

Актуальная постановка в фантасмагорической форме

Несмотря на метафизичность, спектакль сохраняет актуальность для сегодняшнего дня. Через символизм марионеток и поэтические образы постановка поднимает вопросы, важные для каждого человека.

Купить билет на спектакль

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 1500 ₽

