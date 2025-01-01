Меню
Над пропастью во ржи
Киноафиша Над пропастью во ржи

Спектакль Над пропастью во ржи

Постановка
Театральный центр «За Черной речкой» 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по Селинджеру: Путешествие Холдена Колфилда

Постановка по роману Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» приглашает зрителей погрузиться в мир юного Холдена Колфилда. Герой, сталкиваясь с жестокостью и лицемерием взрослого мира, отчаянно пытается сохранить свою искренность и не потеряться в хаосе окружающей его реальности.

Центральная тема спектакля — борьба за личную целостность в мире, полном компромиссов и стереотипов. Холден стоит перед выбором: принять правила игры или искать свой собственный путь, несмотря на все трудности.

В спектакле звучит одна из ключевых мыслей произведения: «Настанет день, и тебе придется решать, куда идти. И сразу надо идти туда, куда ты решил. Немедленно. Ты не имеешь права терять ни минуты. Тебе этого нельзя.» Эти слова подчеркивают важность своевременных решений, от которых зависит наша судьба.

Присоединяйтесь к Холдену в его поисках ответов на вечные вопросы — кто я и куда иду?

Режиссер
Мария Мирош
В ролях
Сергей Барабаш
Анатолий Журавин
Юлия Каим
Сергей Заморев
Наталья Мызникова

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Театральный центр «За Черной речкой» Санкт-Петербург, Богатырский просп., 4
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Над пропастью во ржи Над пропастью во ржи Над пропастью во ржи Над пропастью во ржи Над пропастью во ржи Над пропастью во ржи Над пропастью во ржи Над пропастью во ржи

