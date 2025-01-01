Спектакль Над пропастью во ржи

Спектакль по Селинджеру: Путешествие Холдена Колфилда

Постановка по роману Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» приглашает зрителей погрузиться в мир юного Холдена Колфилда. Герой, сталкиваясь с жестокостью и лицемерием взрослого мира, отчаянно пытается сохранить свою искренность и не потеряться в хаосе окружающей его реальности.

Центральная тема спектакля — борьба за личную целостность в мире, полном компромиссов и стереотипов. Холден стоит перед выбором: принять правила игры или искать свой собственный путь, несмотря на все трудности.

В спектакле звучит одна из ключевых мыслей произведения: «Настанет день, и тебе придется решать, куда идти. И сразу надо идти туда, куда ты решил. Немедленно. Ты не имеешь права терять ни минуты. Тебе этого нельзя.» Эти слова подчеркивают важность своевременных решений, от которых зависит наша судьба.

Присоединяйтесь к Холдену в его поисках ответов на вечные вопросы — кто я и куда иду?