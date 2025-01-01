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Спектакль Цыпленок

Ужасно обаятельные приключения крошечного цыпленка 0+
Продолжительность 35 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Кукольный спектакль по сказке Чуковского

Эта трогательная история рассказывает о первом знакомстве маленького цыпленка с огромным миром. Спектакль поставлен по мотивам одноименной сказки Корнея Чуковского и раскрывает удивительное путешествие малыша, который учится делать свои первые шаги, произносить первые слова, переживает победы и радости, а также сталкивается с первыми трудностями и потерями.

О чем спектакль

Цыпленок открывает для себя мир — прекрасный, добрый, но временами опасный. И в каждом испытании рядом с ним находится мама, готовая защитить и поддержать. Это не просто история об обычном ребенке — ведь для любой мамы ее малыш всегда особенный.

Для кого

Спектакль, посвященный всем мамам, наполнен теплом, добротой и глубоким смыслом, который будет понятен как детям, так и взрослым. Рекомендован для зрителей от 2 лет.

Режиссер
Екатерина Ложкина-Белевич
В ролях
Ренат Шавалиев
Денис Полевиков
Ксения Пономарёва-Бородина
Ася Галимзянова
Екатерина Ложкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
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Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
11:00 от 1300 ₽ 12:30 от 1300 ₽ 16:30 от 1300 ₽

Фотографии

Цыпленок Цыпленок Цыпленок

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