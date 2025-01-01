Кукольный спектакль по сказке Чуковского

Эта трогательная история рассказывает о первом знакомстве маленького цыпленка с огромным миром. Спектакль поставлен по мотивам одноименной сказки Корнея Чуковского и раскрывает удивительное путешествие малыша, который учится делать свои первые шаги, произносить первые слова, переживает победы и радости, а также сталкивается с первыми трудностями и потерями.

О чем спектакль

Цыпленок открывает для себя мир — прекрасный, добрый, но временами опасный. И в каждом испытании рядом с ним находится мама, готовая защитить и поддержать. Это не просто история об обычном ребенке — ведь для любой мамы ее малыш всегда особенный.

Для кого

Спектакль, посвященный всем мамам, наполнен теплом, добротой и глубоким смыслом, который будет понятен как детям, так и взрослым. Рекомендован для зрителей от 2 лет.