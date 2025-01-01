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Самая счастливая
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Спектакль Самая счастливая

16+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль о дружбе, любви и воспоминаниях

На большой сцене театра — постановка по пьесе Евгения Унгарда «Самая счастливая». Это история, которая словно вырвана из жизни — простая, но глубокая. Спектакль рассказывает о трех подругах, каждая из которых живет своими мечтами, воспоминаниями и надеждами.

Вечер, начавшийся с дружеской беседы, постепенно превращается в откровенный разговор. Темы сменяются от ностальгии по прошлому к мечтам о будущем, а их дружба внезапно оказывается под угрозой. Что сильнее — старая привязанность или новые обиды? Сможет ли вечер, полный воспоминаний и откровений, завершиться гармонией?

Это спектакль о том, что иногда самые простые разговоры могут обнажить самые сложные чувства.

Режиссер
Денис Хуснияров
В ролях
Татьяна Малягина
Надежда Живодерова
Любовь Макеева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 сентября
Дворец искусств Ленинградской области Санкт-Петербург, пл. Стачек, 4
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Самая счастливая Самая счастливая Самая счастливая Самая счастливая

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