Cree Dance tribute show
Билеты от 0₽
Cree Dance tribute show

Cree Dance tribute show

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Трибьют-концерт хитов Creedence Clearwater Revival

В Москве состоится грандиозное шоу Cree Dance, посвященное одному из самых культовых коллективов рок-музыки — группе Creedence Clearwater Revival. Это единственный трибьют, который подарит зрителям возможность насладиться самыми любимыми хитами в исполнении профессиональных музыкантов.

Любовь к творчеству Creedence не иссякает уже на протяжении нескольких десятилетий. Их музыкальные композиции, ставшие уже классикой, по-прежнему звучат свежо и актуально. Теперь россияне смогут услышать их в живом исполнении, что делает этот концерт уникальным событием.

Уникальная программа

Музыканты трибьют-группы не просто играют хиты CCR — они полностью погружаются в их дух и энергетику. Каждый из участников — это признанный мастер, который отметил влияние этой музыки на свое творчество.

В программе концерта ожидаются все основные хиты Creedence: от знаменитой Proud Mary до пронзительной Have You Ever Seen The Rain. Зрителей ждет незабываемое событие, которое перенесет их в золотую эпоху рок-музыки 60-70-х годов, когда Creedence Clearwater Revival завоевывали мировые чарты.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться живым звучанием действительно великих хитов!

Купить билет на концерт Cree Dance tribute show

Март
21 марта суббота
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2

