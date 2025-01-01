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Билеты от 1390₽
Киноафиша Взрослый стендап

Взрослый стендап

18+
Возраст 18+
Билеты от 1390₽

О концерте/спектакле

Терапевтический сеанс смеха для взрослых

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу «Взрослый Стендап», где выступают комики старше 30 лет. Это не просто вечер шуток — это возможность взглянуть на жизненные ситуации с юмором и пониманием.

Что вас ждет на шоу?

  • Смех над кризисами среднего возраста и другими жизненными перипетиями.
  • Истории о ипотеке, кредитах и страхах перед пенсией.
  • Юмор о времени, деньгах и хороших напитках.
  • Комики, способные посмеяться над своими морщинами и сединой.

Это вечер, который объединяет людей, переживших схожие трудности. Вместе мы превратим будни в незабываемый праздник смеха!

Информация для зрителей

Обратите внимание, что детям до 30 лет вход разрешен только в сопровождении взрослых. На сцене выступят 4 комика и ведущий — состав шоу держится в секрете, чтобы создать для вас приятный сюрприз.

Профессиональные комики

Наши артисты — участники популярных проектов, таких как StandUp на ТНТ, Labelcom и StandUp Club #1. Ожидайте профессионализм и высокий уровень юмора!

Удобства на месте

Весь вечер у вас будет возможность заказывать еду и напитки. Рассадка производится администратором в зависимости от времени вашего прихода. Если вы приобрели билет с указанными местами, будет соблюдена схема рассадки. Важно: посетителей в состоянии сильного алкогольного опьянения могут не пустить.

Частота мероприятий

Каждую неделю на сцене новые комики! Продолжительность шоу составляет 1,5–2 часа, с возможностью импровизационного общения с залом и розыгрышами бесплатных напитков.

Специальные предложения

На площадках O'Donoghue's и Tap & Barrel скидки на меню во время концертов не действуют. Однако, девушки в вечерних платьях получат бокал игристого от заведения!

Обратите внимание: мероприятие строго для зрителей 18+!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
21:30 от 1390 ₽
26 июля
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
2 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
9 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽
16 августа
O'Donoghue's Москва, Пятницкая, 29
19:00 от 1390 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Bistrot 44 Санкт-Петербург, Восстания, 44, Demetra Art Hotel
20:00 от 1290 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
30 октября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Летний стендап клуб
18+
Юмор
Летний стендап клуб
5 августа в 20:00 Ibis Kitchen
от 1390 ₽
Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии
6+
Живая музыка
Вселенная Эйнауди. Концерт в планетарии
20 августа в 20:00 Планетарий
от 3000 ₽
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