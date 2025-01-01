Терапевтический сеанс смеха для взрослых

Приглашаем вас на уникальное стендап-шоу «Взрослый Стендап», где выступают комики старше 30 лет. Это не просто вечер шуток — это возможность взглянуть на жизненные ситуации с юмором и пониманием.

Что вас ждет на шоу?

Смех над кризисами среднего возраста и другими жизненными перипетиями.

Истории о ипотеке, кредитах и страхах перед пенсией.

Юмор о времени, деньгах и хороших напитках.

Комики, способные посмеяться над своими морщинами и сединой.

Это вечер, который объединяет людей, переживших схожие трудности. Вместе мы превратим будни в незабываемый праздник смеха!

Информация для зрителей

Обратите внимание, что детям до 30 лет вход разрешен только в сопровождении взрослых. На сцене выступят 4 комика и ведущий — состав шоу держится в секрете, чтобы создать для вас приятный сюрприз.

Профессиональные комики

Наши артисты — участники популярных проектов, таких как StandUp на ТНТ, Labelcom и StandUp Club #1. Ожидайте профессионализм и высокий уровень юмора!

Удобства на месте

Весь вечер у вас будет возможность заказывать еду и напитки. Рассадка производится администратором в зависимости от времени вашего прихода. Если вы приобрели билет с указанными местами, будет соблюдена схема рассадки. Важно: посетителей в состоянии сильного алкогольного опьянения могут не пустить.

Частота мероприятий

Каждую неделю на сцене новые комики! Продолжительность шоу составляет 1,5–2 часа, с возможностью импровизационного общения с залом и розыгрышами бесплатных напитков.

Специальные предложения

На площадках O'Donoghue's и Tap & Barrel скидки на меню во время концертов не действуют. Однако, девушки в вечерних платьях получат бокал игристого от заведения!

Обратите внимание: мероприятие строго для зрителей 18+!