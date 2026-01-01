Юбилейный концерт группы ЙОРШ в пространстве "Эрмитаж"

Группа ЙОРШ, одна из звёзд отечественной панк-рок-сцены, готовится отпраздновать своё 20-летие. Специально для этого события 20 сентября в Эрмитаж принесут с собой все хиты, которые стали любимыми многими, редкие треки и новые песни из свежего альбома.

От андеграунда до больших сцен

За время своего существования группа прошла путь от андеграундных баров и уединённых подвалов до масштабных фестивалей и постоянных ротаций на радио. В этом юбилейном концерте зрителям предоставится возможность насладиться энергией и драйвом, которые обеспечили группе статус одной из самых известных среди молодёжи.

История, наполненная эмоциями

Каждая репетиция, каждый синяк на «слэме» и каждая бессонная ночь в туровом автобусе стали частью их истории. Мальчик с ирокезом стал символом целого поколения. Двадцать лет музыки, радости и безудержного панк-рока – всё это ждёт вас на юбилейном концерте в Красноярске.

Приглашаем на праздник музыки

Заключите этот вечер в компании единомышленников. Приготовьтесь к шуму, ярким эмоциям и настоящему панк-року, где каждый станет частью истории. Присоединяйтесь к празднованию юбилея вашей любимой команды!