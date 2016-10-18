Comedoz. Большой осенний концерт

Большой осенний концерт группы Comedoz в клубе 16 тонн

Группа Comedoz, завоевавшая популярность своими жизнеутверждающими и ироничными хитами, готовит зрителям незабываемое музыкальное событие. Их сольный концерт в московском клубе 16 тонн обещает стать настоящим праздником для поклонников.

Что ожидать от концерта

На вечере вы сможете насладиться не только известными композициями, такими как «Ямайка» и «Поцелуй прямо в губы», но и новыми треками, которые группа подготовила специально для своих слушателей. Музыка Comedoz сочетает в себе разные стили: от регги до поп-музыки и хип-хопа. Это создаёт уникальную атмосферу, которая обязательно порадует каждого зрителя.

Почему стоит прийти

Концерт пройдет в уютной обстановке клуба 16 тонн, что делает его идеальным местом для общения и наслаждения живой музыкой. Команда Comedoz умеет создавать настроение и поднимать дух, так что вечер пройдет в атмосфере веселья и позитива.

Не пропустите!

Если вы хотите стать частью этого яркого события, не упустите возможность посетить концерт. Успейте купить билеты, ведь такие мероприятия собирают много зрителей и обещают быть незабываемыми.