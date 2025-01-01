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Дмитрий Маликов. Pianomaniя
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дмитрий Маликов. Pianomaniя

Дмитрий Маликов. Pianomaniя

Нестареющая эстрадная звезда 12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Сольный концерт Дмитрия Маликова «PIANOMANIЯ» в Москве

26 октября в 19:00 на сцене Московского Международного Дома Музыки пройдет уникальный сольный фортепианный концерт «PIANOMANIЯ», приуроченный к 55-летию выдающегося музыканта Дмитрия Маликова. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки.

О музыканте

Дмитрий Маликов — талантливый композитор и исполнитель, завоевавший сердца слушателей по всему миру. Его музыка отличается глубиной и эмоциональностью, а уникальный стиль сочетает элементы классической, популярной музыки и стиля New Age. Маликов активно исследует различные музыкальные направления, создавая произведения, которые привлекают внимание широкой аудитории.

Успехи и достижения

Маликов пользуется огромным успехом на сценах России и Европы. Его концерты привлекают множество поклонников, а билеты раскупаются за считанные минуты. Его выступления не просто музыкальные номера — это целое событие, погружающее зрителей в атмосферу звуков и эмоций.

Инструментальная музыка

Дмитрий Маликов активно работает в жанре инструментальной музыки. Он отмечает: «Песни — моя основная визитная карточка. Но с годами в рамках чисто песенного творчества мне стало тесно. Инструментальная музыка привлекла меня не сразу, но постепенно стали приходить в голову аранжировки и мелодии, которые слишком сложны для песен». Маликов стремится создавать оригинальные мелодии, которые сохранят свою актуальность и через годы.

Заключение

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального события! Концерт «PIANOMANIЯ» — это не просто выступление, а настоящая музыкальная одиссея, которая оставит неизгладимые впечатления.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 2000 ₽

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