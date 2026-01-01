Clockwork Times

Специальное SKA-COVER SHOW на корабле от группы CWT!

12 июля на борту корабля группа CWT представит специальное SKA-COVER SHOW, которое обещает стать настоящим праздником для всех любителей живой музыки и ярких эмоций!

Захватывающее путешествие по Москве-реке

Хулиганы из CWT снова захватят корабль и отправятся в незабываемое путешествие по Москве-реке. Вас ждет уникальная кавер-программа, в которой будут звучать все хиты, а также много драйва и энергии!

Караоке mosh — что это?

Вы когда-нибудь видели караоке в стиле mosh? Этот уникальный формат объединяет зрителей в захватывающем танцевальном вихре, где каждый может не только петь, но и активно участвовать в шоу. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события!

Важная информация для зрителей

Место отправления: причал № 1 Северного речного вокзала

причал № 1 Северного речного вокзала Время посадки: 18:30

18:30 Время отплытия: 19:30

Не опаздывайте! Ждем вас на борту для незабываемого вечера с музыкой, драйвом и отличным настроением!