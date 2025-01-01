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Летний джаз под небом при свечах в усадебном саду
Киноафиша Летний джаз под небом при свечах в усадебном саду

Летний джаз под небом при свечах в усадебном саду

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Летний джаз под открытым небом в Петербурге

Когда джаз сливается с красотами природы, происходит нечто волшебное! Этим летом мы приглашаем зрителей на уникальный концерт «Летний джаз под небом при свечах» в усадебном саду Музея-усадьбы Г.Р. Державина. В программе концерта — самые популярные шедевры Фрэнка Синатры, Нэт Кинг Коула, Тони Беннетта и многих других легенд джаза в исполнении талантливого джаз-бэнда Golden Age.

Музыка вечера

Не упустите возможность подпевать под настольгические хиты, такие как «L.O.V.E», «Moon River», «La vie en rose», «Love me tender» и «Cheek to cheek». Это будет вечер, о котором захочется вспоминать долго!

Усадебный сад — место волшебства

Сад Музея-усадьбы Г.Р. Державина — это объект культурного наследия Петербурга, изысканный образец садово-паркового искусства, где каждая деталь пропитана духом истории и волшебства. В одной из ротунд сада, усыпанной сотнями свечей, и будет выступать джаз-бэнд Golden Age. Это нужно увидеть!

Экскурсия перед концертом

Для зрителей, купивших билет с экскурсией, открывается замечательная возможность посетить экскурсию по великолепным залам Дворца-усадьбы Державина перед концертом. Вы увидите обставленные в императорском стиле залы и экспозиции, посвященные веку расцвета русской культуры. Экскурсия начнётся в 17:00, сбор зрителей — в холле концертного зала усадьбы.

Информация о проведении концерта

Концерт пройдет в усадебном саду музея Державина. Для посетителей — вход через сад мимо кафе «Оранжерея» и под арку. Концерт будет проходить под открытым небом. В случае дождя или невозможности провести концерт из-за погодных условий, событие будет перенесено в парадный зал музея-усадьбы Г.Р. Державина.

Места сидячие, свободная рассадка. Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Не упустите шанс насладиться магией джаза в одном из самых красивых мест Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Сад музея-усадьбы Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
18:00 от 1800 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Сад музея-усадьбы Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
18:00 от 1800 ₽

Фотографии

Летний джаз под небом при свечах в усадебном саду Летний джаз под небом при свечах в усадебном саду Летний джаз под небом при свечах в усадебном саду Летний джаз под небом при свечах в усадебном саду Летний джаз под небом при свечах в усадебном саду

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