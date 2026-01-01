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Whole Lotta Swag
Киноафиша Whole Lotta Swag

Whole Lotta Swag

16+
Возраст 16+

О концерте

Whole Lotta Swag. Новый голос российской рэп-сцены

Представляем вам талантливого хип-хоп-исполнителя Whole Lotta Swag, настоящего имени Никита Беляев. Этот артист из Тамбова быстро завоевал популярность и стал одной из самых обсуждаемых фигур на отечественной рэп-сцене.

Whole Lotta Swag — это не просто псевдоним. Это выражение уникального стиля и философии молодого исполнителя. С момента своего появления на музыкальной арене, он уже успел поразить слушателей своим оригинальным звучанием и текстами, которые отражают его личный опыт и взгляды на жизнь.

Краткая биография

Никита Беляев начал свою карьеру в мире музыки с создания собственных треков и участия в различных музыкальных конкурсах. Его композиции быстро находили отклик у молодежи, и сегодня его имя известно многим поклонникам хип-хопа.

Творчество и достижения

Whole Lotta Swag активно выпускает новые песни, которые становятся хитами на стриминговых платформах. Артист также часто участвует в концертах и музыкальных фестивалях, где демонстрирует свой талант и энергию. Его наличие на сцене привлекает внимание публики и критиков, становясь залогом успешных выступлений.

Для зрителей

Не пропустите возможность насладиться живым выступлением Whole Lotta Swag. Это шанс увидеть, как молодой талант делится своей музыкой и заряжает атмосферу быстрым ритмом и зажигательной энергией. Подготовьтесь к настоящему празднику хип-хопа!

Купить билет на концерт Whole Lotta Swag

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В других городах
Сентябрь
Октябрь
5 сентября суббота
18:00
Mishkin & Mishkin Краснодар, Лаперуза, 3
от 990 ₽
24 октября суббота
20:00
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