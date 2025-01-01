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Чудные люди
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Спектакль Чудные люди

Пять деревенских этюдов по рассказам Шукшина   12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Сюжет и постановка

Театр Красный Факел представляет спектакль «Чудные люди», который вдохновлен рассказами Василия Шукшина и создан актером Константином Телегиным. Спектакль режиссирует сам Телегин, известный по работе с режиссером Андреем Звягинцевым. Действие разворачивается в условной сибирской деревне, созданной художником Николаем Чернышевым. Шестеро актеров воплощают на сцене несколько ролей одновременно, перенося зрителей в мир любви, ненависти, измены, вражды и взаимопонимания.

Художественное оформление

Декорации, которые упрощенно изображают сельскую жизнь, создают атмосферу, погружающую зрителей в атмосферу сибирской деревни и драматические события, происходящие с ее обитателями.

Почему стоит посмотреть

Этот спектакль — возможность стать свидетелями уникального театрального опыта, где мастерство актеров, тонкая работа режиссуры и глубокий сюжет Василия Шукшина соединяются в одном из самых ярких спектаклей современности. Посетите театр Красный Факел и откройте для себя мир «Чудных людей», полный неожиданных поворотов и глубоких человеческих историй.

Режиссер
Константин Телегин
В ролях
Егор Овечкин
Елена Дриневская
Ростислав Самусев
Александр Поляков
Клавдия Качусова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 20 августа
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
18:30 от 400 ₽

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