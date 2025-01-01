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Сказочное королевство Андерсена
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сказочное королевство Андерсена

Спектакль Сказочное королевство Андерсена

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Приключения с Оле-Лукойе и Гердой

Добрый сказочник Оле-Лукойе и отзывчивая Герда вместе с юными зрителями отправятся в увлекательное путешествие. Это приключение наполнено опасностями и неожиданными поворотами!

Сюжет спектакля

На пути к спасению сказочного королевства наши герои будут совершать добрые и благородные поступки. В их руках - не только осколки волшебного зеркала, но и надежда на возвращение мира, любви и справедливости. Каждый участник этого путешествия сможет стать частью волшебства и помочь героям в их нелегком деле!

Возрастное ограничение и продолжительность

Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Продолжительность программы составляет 60 минут, что идеально подходит для маленьких зрителей.

Полезная информация

Не забудьте взять с собой сменную обувь для удобства во время выступления. Приготовьтесь к захватывающему и незабываемому опыту!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
27 июля
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
4 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
10 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽
16 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
24 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
14:00 от 1000 ₽ 15:30 от 1000 ₽
27 августа
Музей Буратино-Пиноккио Москва, 2-я Парковая, 18
12:30 от 1000 ₽ 14:00 от 1000 ₽

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