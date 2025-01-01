Спектакль Сказочное королевство Андерсена

Приключения с Оле-Лукойе и Гердой

Добрый сказочник Оле-Лукойе и отзывчивая Герда вместе с юными зрителями отправятся в увлекательное путешествие. Это приключение наполнено опасностями и неожиданными поворотами!

Сюжет спектакля

На пути к спасению сказочного королевства наши герои будут совершать добрые и благородные поступки. В их руках - не только осколки волшебного зеркала, но и надежда на возвращение мира, любви и справедливости. Каждый участник этого путешествия сможет стать частью волшебства и помочь героям в их нелегком деле!

Возрастное ограничение и продолжительность

Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Продолжительность программы составляет 60 минут, что идеально подходит для маленьких зрителей.

Полезная информация

Не забудьте взять с собой сменную обувь для удобства во время выступления. Приготовьтесь к захватывающему и незабываемому опыту!