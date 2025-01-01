Спектакль Царевна-лягушка

Необыкновенные чудеса в сказке, знакомой с детства

В этой сказке, полной удивительных чудес, все оказывается не таким, каким кажется на первый взгляд. Обыкновенная лягушка может превратиться в прекрасную царевну, а знатная боярыня — в хитрую и коварную злодейку.

Путь к заветной цели

Чтобы найти свою Василису, Ивану Царевичу предстоит пройти долгий и опасный путь. Ему предстоит побывать на жутком болоте, заблудиться в темном лесу, перехитрить Бабу-Ягу и победить самого Кощея Бессмертного.

Сила любви и победа над злом

Но, несмотря на все трудности и опасности, для того, кого ведет истинная любовь, любые невзгоды не страшны. Ведь не Кощей бессмертен, а именно любовь, которая побеждает все преграды и приносит счастье!