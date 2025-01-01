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Билеты от 1500₽
Киноафиша Царевна-лягушка

Спектакль Царевна-лягушка

Постановка
Детский сказочный театр 6+
Режиссер Михаил Миленин, Ирина Миленина
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Необыкновенные чудеса в сказке, знакомой с детства

В этой сказке, полной удивительных чудес, все оказывается не таким, каким кажется на первый взгляд. Обыкновенная лягушка может превратиться в прекрасную царевну, а знатная боярыня — в хитрую и коварную злодейку.

Путь к заветной цели

Чтобы найти свою Василису, Ивану Царевичу предстоит пройти долгий и опасный путь. Ему предстоит побывать на жутком болоте, заблудиться в темном лесу, перехитрить Бабу-Ягу и победить самого Кощея Бессмертного.

Сила любви и победа над злом

Но, несмотря на все трудности и опасности, для того, кого ведет истинная любовь, любые невзгоды не страшны. Ведь не Кощей бессмертен, а именно любовь, которая побеждает все преграды и приносит счастье!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽
14 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽
22 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽
28 августа
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
13:00 от 1500 ₽
11 сентября
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
17:00 от 1500 ₽
25 сентября
Детский сказочный театр Москва, Б.Факельный пер., 18, стр. 2
17:00 от 1500 ₽

Фотографии

Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка Царевна-лягушка

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