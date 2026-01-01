Lennon Park
Билеты от 1000₽
18+
Продолжительность 150 минут
О концерте

Концерт трибьют группы «Lennon Park»

В пабе «O'Connell's» состоится концерт трибьют-группы «The Beatles» под названием «Lennon Park». Это уникальное событие станет настоящим праздником для поклонников одной из самых влиятельных и популярных групп в истории музыки.

«The Beatles», чья музыка продолжает вдохновлять поколения, подарили миру такие бессмертные хиты, как «Hey Jude», «Let It Be» и «Come Together». Группа «Lennon Park» с уважением и страстью воспроизводит их творчество, создавая атмосферу, которая возвращает зрителей в золотую эру рок-н-ролла. Каждый номер наполнен энергией и эмоциями, которые так характерны для оригинальных исполнителей.

Концерт «Lennon Park» — это не просто музыкальное событие, а целая культурная программа. Она позволит зрителям окунуться в эпоху 60-х и 70-х годов и вспомнить, как песни «The Beatles» изменили мир. Мы приглашаем всех ценителей музыки и поклонников легендарной группы провести незабываемый вечер в компании друзей и единомышленников, наслаждаясь великолепной музыкой и атмосферой той эпохи.

Июнь
20 июня суббота
20:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
от 1000 ₽

