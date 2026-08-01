Chonyatsky & Миша Золо

Незабываемый вечер с Chonyatsky и Мишей Золо в вашем городе

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, который пройдет в уютной обстановке вашего города. В этот раз вас ожидают необычные выступления от талантливых исполнителей, которые готовы удивить даже самых взыскательных ценителей.

Кто выступит на сцене?

На мероприятии встретятся два ярких исполнителя: Chonyatsky, известный своим экспериментальным подходом к звучанию, и Миша Золотец, мастер гитарного рока. Chonyatsky, он же Жука из макулатуры, представит свои магические стихотворения. С учетом его мастерства, вы сможете услышать как верлибры, так и неожиданные ритмы рэпа.

Миша Золотец из группы Црвених Цветова, Ходьба, порадует зрителей своей гитарной игрой. Его уникальный стиль и яркое исполнение создадут атмосферу настоящего перверсивного нектара звуков.

Когда?

Двери нашего мероприятия откроются в 19:00, а сами выступления начнутся в 20:00. Не упустите возможность стать частью этого события!

Что взять с собой?

На встречу с артистами не забудьте прихватить душевные настроения! В рамках вечера будут доступны для покупки книги и футболки от исполнителей.

Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого яркого музыкального события. До встречи!