Chonyatsky & Миша Золо

Приглашаем вас на уникальный музыкальный вечер, который пройдет в уютной обстановке вашего города. В этот раз вас ожидают необычные выступления от талантливых исполнителей, которые готовы удивить даже самых взыскательных ценителей.
На мероприятии встретятся два ярких исполнителя: Chonyatsky, известный своим экспериментальным подходом к звучанию, и Миша Золотец, мастер гитарного рока. Chonyatsky, он же Жука из макулатуры, представит свои магические стихотворения. С учетом его мастерства, вы сможете услышать как верлибры, так и неожиданные ритмы рэпа.
Миша Золотец из группы Црвених Цветова, Ходьба, порадует зрителей своей гитарной игрой. Его уникальный стиль и яркое исполнение создадут атмосферу настоящего перверсивного нектара звуков.
Двери нашего мероприятия откроются в 19:00, а сами выступления начнутся в 20:00. Не упустите возможность стать частью этого события!
На встречу с артистами не забудьте прихватить душевные настроения! В рамках вечера будут доступны для покупки книги и футболки от исполнителей.
Присоединяйтесь к нам и станьте частью этого яркого музыкального события. До встречи!