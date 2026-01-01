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Ektomorf
Киноафиша Ektomorf

Ektomorf

16+
Возраст 16+

О концерте

Энергия живого выступления Ektomorf в Самаре

В КЗ «Сигнал» (г. Самара) состоится концерт группы Ektomorf — одной из самых узнаваемых команд европейского грув-метала. За более чем 25-летнюю карьеру коллектив выпустил 17 студийных альбомов и успел выступить на различных сценах по всему миру.

Живые выступления Ektomorf отличаются запредельной энергией, а их фирменное звучание представляет собой взрывную смесь грув-метала, ню-метала и этнических мотивов. Это создает атмосферу, в которой никто в зале не останется равнодушным.

Главное метал-событие 2026 года

Большой осенний тур Ektomorf в 2026 году обещает стать одним из самых значительных событий для поклонников тяжёлой музыки в России. Группа продолжает демонстрировать свою преданность фанатам и показывает, что музыка не знает границ.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего вечера, в котором живое исполнение будет сочетаться с мощной энергетикой и яркими мелодиями!

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В других городах
Октябрь
13 октября вторник
19:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2

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