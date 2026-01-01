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Корсунская легенда
Билеты от 600₽
Киноафиша Корсунская легенда

Спектакль Корсунская легенда

Постановка
Глас 12+
Режиссер Никита Астахов
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О спектакле

Обращение к памятникам древнерусской литературы

К 1000-летию со дня преставления Великого равноапостольного князя Владимира театр «Глас» представляет премьеру спектакля «Корсунская легенда» (Похвала Владимиру). Режиссеры-постановщики Никита Астахов и Татьяна Белевич обратились к основным памятникам древнерусской литературы, таким как «Повесть временных лет» летописца Нестора и «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона.

Атмосфера древней Руси

На протяжении почти двух часов актеры погружают зрителей в атмосферу древней Руси. Герои говорят певучим и велеречивым древнерусским языком, который оказывается понятным даже тем, кто никогда его не слышал. Спектакль посвящен важной теме становления православия на Руси.

Исторические персонажи

Зрители смогут проследить вехи жизни святой равноапостольной княгини Ольги, ее мужа князя Игоря, сына — князя Святослава и внука — князя Владимира, Крестителя Руси. Это путешествие к истокам дает возможность увидеть, с какого момента началась история православия в нашей стране.

Музыкальное оформление и видеоряд

Действие спектакля обрамлено музыкальными и танцевальными номерами, а также красивыми вокальными партиями. В постановку включен видеоряд, который содержит историческую справку, отрывки из первоисточников и хронику.

Современные параллели

«Дела давно минувших дней» перекликаются с современностью. Спектакль обладает ярко выраженной патриотической направленностью. Авторы стремятся показать, насколько важно сохранять духовное наследие, традиции и культуру страны, которая всегда была сильна и едина своей истинной верой, надеждой и любовью.

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Октябрь
Декабрь
20 октября вторник
19:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 600 ₽
24 декабря четверг
19:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 600 ₽

Фотографии

Корсунская легенда

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