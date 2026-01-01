Черный кофе

Возрождение легенды: Концерт группы «Чёрный Кофе»

Приглашаем вас на большой сольный концерт легендарной хард-энд-хэви группы «Чёрный Кофе», во главе с фронтменом и основателем — Дмитрием Варшавским! На сцене прозвучат как проверенные временем хиты, так и новые композиции, созданные за последние годы.

Программа концерта

В программу войдут такие нетленные хиты, как:

«Вольному — воля»

«Владимирская Русь»

«Звездный водоем»

«Листья»

«Светлый металл»

«Переступи порог»

«Леди Осень»

«Это — рок!»

Также поклонники группы смогут услышать новые песни, написанные на стихи Александра Шаганова и Сергея Есенина, а также вдохновленные произведениями великих композиторов — Баха и Альбинони. Бессмертные песни Владимира Высоцкого также прозвучат в интерпретации Дмитрия Варшавского.

История группы

Группа «Чёрный Кофе» — это не просто символ ностальгии, а настоящая летопись российского рока. Их дебютный альбом «Переступи порог» стал отправной точкой для русскоязычного хэви-метал-рока и завоевал огромную популярность, разойдясь тиражом более 1 400 000 экземпляров всего за несколько месяцев.

Родственные по духу и стилю, их следующие работы, такие как «Вольному — воля», также сопутствовали большой успех. Несмотря на изменение музыкальных предпочтений в обществе, сегодня мы наблюдаем возрождение интереса к музыке hard’n’heavy, и группы, подобные «Чёрному Кофе», вновь обретают жизнь. На сцене с Дмитрием Варшавским выступят барабанщик Андрей Приставка и бас-гитаристка Евгения Варшавская. Их совместная работа за последние 10 лет привела к выпуску трёх новых альбомов.

Не пропустите уникальное событие!

Приготовьтесь к незабываемому концерту, где прозвучат самые легендарные хиты группы и новые композиции. Настоящее музыкальное событие ждет вас!