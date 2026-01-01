Оповещения от Киноафиши
Черный кофе
Киноафиша Черный кофе

Черный кофе

12+
Возраст 12+

О концерте

Возрождение легенды: Концерт группы «Чёрный Кофе»

Приглашаем вас на большой сольный концерт легендарной хард-энд-хэви группы «Чёрный Кофе», во главе с фронтменом и основателем — Дмитрием Варшавским! На сцене прозвучат как проверенные временем хиты, так и новые композиции, созданные за последние годы.

Программа концерта

В программу войдут такие нетленные хиты, как:

  • «Вольному — воля»
  • «Владимирская Русь»
  • «Звездный водоем»
  • «Листья»
  • «Светлый металл»
  • «Переступи порог»
  • «Леди Осень»
  • «Это — рок!»

Также поклонники группы смогут услышать новые песни, написанные на стихи Александра Шаганова и Сергея Есенина, а также вдохновленные произведениями великих композиторов — Баха и Альбинони. Бессмертные песни Владимира Высоцкого также прозвучат в интерпретации Дмитрия Варшавского.

История группы

Группа «Чёрный Кофе» — это не просто символ ностальгии, а настоящая летопись российского рока. Их дебютный альбом «Переступи порог» стал отправной точкой для русскоязычного хэви-метал-рока и завоевал огромную популярность, разойдясь тиражом более 1 400 000 экземпляров всего за несколько месяцев.

Родственные по духу и стилю, их следующие работы, такие как «Вольному — воля», также сопутствовали большой успех. Несмотря на изменение музыкальных предпочтений в обществе, сегодня мы наблюдаем возрождение интереса к музыке hard’n’heavy, и группы, подобные «Чёрному Кофе», вновь обретают жизнь. На сцене с Дмитрием Варшавским выступят барабанщик Андрей Приставка и бас-гитаристка Евгения Варшавская. Их совместная работа за последние 10 лет привела к выпуску трёх новых альбомов.

Не пропустите уникальное событие!

Приготовьтесь к незабываемому концерту, где прозвучат самые легендарные хиты группы и новые композиции. Настоящее музыкальное событие ждет вас!

В других городах
Апрель
Май
Июнь
3 апреля пятница
20:00
Сто ручьев Воронеж, Кирова, 5
от 2000 ₽
5 мая вторник
20:00
Максимилианс Самара, Московское ш., 4, корп. 14, ТЦ «Скала», 1 этаж
от 1500 ₽
6 мая среда
20:00
Максимилианс Екатеринбург, Куйбышева, 44д, World Trade Center Ekaterinburg
от 2000 ₽
7 мая четверг
20:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
от 2000 ₽
13 мая среда
20:00
Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»
14 мая четверг
20:00
Максимилианс Красноярск, Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон»
от 1500 ₽
9 июня вторник
20:00
Максимилианс Уфа, Менделеева, 137, ТРК «Иремель», цокольный этаж
от 1500 ₽
10 июня среда
20:00
Максимилианс Казань, Спартаковская, 6, ТЦ Suvar Plaza, 1 этаж
от 1500 ₽

Фотографии

Черный кофе

