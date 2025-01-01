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Баста
Киноафиша Баста

Баста

Важнейший российский рэпер 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Басты: Музыкальное Путешествие Времени

Василий Вакуленко, более известный как Баста, — один из самых ярких представителей русскоязычной музыки. Его творчество стало путеводителем и поддержкой для множества слушателей. Баста не только выпускает альбомы, но и снимает кино, ведет программы и организует шоу с участием профессиональных боксеров. Он — символ целой эпохи, и нет ни одного артиста в русском хип-хопе, кто бы не стремился равняться на него.

Что ожидать от концерта

Концерт Басты — это более двух часов зажигательных хитов, которые зрители смогут исполнять в унисон с артистом. В программе вечера — любимые песни, начиная с дебютного альбома «Баста 1» и заканчивая свежими треками.

Хиты, которые прозвучат на концерте

Готовьтесь услышать такие популярные композиции, как:

  • «Моя игра»
  • «Урбан»
  • «Чистый кайф»
  • «Сансара»
  • «Я поднимаюсь над землей»
  • «Ты моя вселенная»
  • «Лёд»
  • «Хендсап»
  • «Медлячок»
  • «Когда я смотрю на небо»
  • «Без тебя»
  • «Неболей»
  • «Ты была права»

Не упустите шанс!

Концерт Басты — это не просто музыкальное событие, это целый мир эмоций и воспоминаний. Не упустите возможность стать частью этого грандиозного шоу и насладиться незабываемыми моментами вместе с любимым артистом!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 14 августа
Ледовый дворец спорта «Айсберг» Сочи, пос. Сириус, Стартовая, 6
20:00 от 3500 ₽
Краснодар, 14 октября
СК «Баскет-холл» Краснодар, Пригородная, 24
20:00 от 4000 ₽
Краснодар, 15 октября
СК «Баскет-холл» Краснодар, Пригородная, 24
20:00 от 4000 ₽

Фотографии

Баста Баста Баста Баста Баста Баста Баста Баста Баста

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