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Черная курица
Билеты от 1000₽
Киноафиша Черная курица

Спектакль Черная курица

Постановка
Театр на Таганке 6+
Режиссер Александр Карпушин
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Чёрная курица» — интерактивное путешествие в волшебный мир 

Спектакль «Чёрная курица» — это не просто театральная постановка, а настоящее интерактивное приключение, которое погружает зрителей в мир детских воспоминаний и фантазий. Деревья были большими, солнце ярче, а каждое событие было наполнено магией — именно так мы воспринимали мир в детстве. В этом спектакле каждый зритель снова становится ребенком, отправляясь в волшебное путешествие с героями.

Алеша и Чернушка: Путеводители в волшебный мир
Главные герои — Алеша и Чернушка, черная курица, отправляются в подземное царство, полное загадок и испытаний. В этом царстве все возможно: овраги, подземелья, кипящая лава — мир, как в детских играх, полон опасностей и чудес. Уникальность спектакля в том, что дети становятся не просто зрителями, а активными участниками путешествия. Их решения влияют на ход событий, а значит, финал спектакля будет каждый раз разным.

Семейный интерактив
Зрители всех возрастов смогут поучаствовать в создании истории. Маленькие зрители будут помогать героям преодолевать преграды, выбирать путь и даже влиять на концовку. Это привносит элемент игры и творчества, благодаря чему спектакль становится не только увлекательным, но и образовательным.

Сказка о детстве и воображении
Режиссер Александр Карпушин в своей постановке затронул важную тему детства и воображения. Спектакль напоминает о том, как важно сохранить эту детскую непосредственность и способность верить в чудеса на протяжении всей жизни. Время проходит, но воспоминания о детских приключениях, играх и волшебных мирах остаются в памяти навсегда.

«Чёрная курица» — это яркое, волнующее и трогательное представление о том, как важно сохранять в себе детскую фантазию и способность к чуду.

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
14:00 от 1000 ₽

Фотографии

Черная курица Черная курица Черная курица Черная курица Черная курица Черная курица Черная курица

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