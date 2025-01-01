Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Человек среднестатистический
Билеты от 300₽
Киноафиша Человек среднестатистический

Спектакль Человек среднестатистический

Постановка
Театр им. Ермоловой 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Новый спектакль от Дмитрия Мулькова

Творческий проект [1,5] представляет работу шестой группы участников, чью заявку отобрала комиссия через опен-колл в сезоне 2023-2024. Однако реализация задумки осуществится только в сезоне 2024-2025.

Портрет страны через призму статистики

«Нет на свете человека, который бы согласился с определением «среднестатистический»», – утверждает режиссёр Дмитрий Мульков. Каждый из нас уникален и самобытен, но статистика продолжает собирать наш коллективный портрет.

В спектакле команда ставит перед собой цель исследовать проблему свободы человека внутри социальных рамок. «С помощью статистических данных мы хотим попытаться представить портрет целой страны», – добавляет Мульков.

Человек за цифрами

Статистика может дать ответ на множество вопросов о жизни людей: возраст, работа, условия жизни, страхи и даже сны. Но что происходит, когда сталкиваются реальный человек и статистика? Согласен ли он с тем, что о нём говорит цифра?

Когда речь идёт о взаимоотношениях, взглядах и планах на жизнь, всё становится сложнее. «Сухие безжизненные цифры не стирают человеческую индивидуальность, а наоборот, создают фон, на котором проступает подлинный живой человек», – поясняет режиссёр.

Один день из жизни «среднестатистического» человека

В спектакле будет воссоздан один день из жизни среднестатистического человека. Однако акцент будет сделан не только на быт, но и на принятие важных решений и влияние на них.

«Мы узнали много неожиданного и парадоксального о жизни граждан нашей страны. Хочется, чтобы зрители, увидев эту бесконечную жизненную гонку, захотели замедлиться и поразмышлять о важном», – делится Мульков.

Ирония и юмор в статистике

В спектакле немало иронии и юмора, поскольку статистические данные часто полны огрехов и нестыковок. «Надеемся, что это будет не только информативно и провокативно, но и просто интересно и смешно», – заключает режиссёр.

Режиссер
Дмитрий Мульков
В ролях
Александр Замураев
Михаил Попов
Наталья Сычева
Вячеслав Харитонов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 300 ₽
23 октября
Театр им. Ермоловой Москва, Тверская, 5/6
19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Солнечная линия
18+
Драма
Солнечная линия
25 июля в 20:00 Театр.doc industrial
от 2000 ₽
Два мужа по цене одного
16+
Комедия
Два мужа по цене одного
13 сентября в 19:30 ДК ВДНХ
от 1000 ₽
Айболит и все, все, все!
0+
Детский Иммерсивный
Айболит и все, все, все!
3 августа в 10:30 Дом сказок «Жили-были»
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше