Спектакль Человек среднестатистический

Новый спектакль от Дмитрия Мулькова

Творческий проект [1,5] представляет работу шестой группы участников, чью заявку отобрала комиссия через опен-колл в сезоне 2023-2024. Однако реализация задумки осуществится только в сезоне 2024-2025.

Портрет страны через призму статистики

«Нет на свете человека, который бы согласился с определением «среднестатистический»», – утверждает режиссёр Дмитрий Мульков. Каждый из нас уникален и самобытен, но статистика продолжает собирать наш коллективный портрет.

В спектакле команда ставит перед собой цель исследовать проблему свободы человека внутри социальных рамок. «С помощью статистических данных мы хотим попытаться представить портрет целой страны», – добавляет Мульков.

Человек за цифрами

Статистика может дать ответ на множество вопросов о жизни людей: возраст, работа, условия жизни, страхи и даже сны. Но что происходит, когда сталкиваются реальный человек и статистика? Согласен ли он с тем, что о нём говорит цифра?

Когда речь идёт о взаимоотношениях, взглядах и планах на жизнь, всё становится сложнее. «Сухие безжизненные цифры не стирают человеческую индивидуальность, а наоборот, создают фон, на котором проступает подлинный живой человек», – поясняет режиссёр.

Один день из жизни «среднестатистического» человека

В спектакле будет воссоздан один день из жизни среднестатистического человека. Однако акцент будет сделан не только на быт, но и на принятие важных решений и влияние на них.

«Мы узнали много неожиданного и парадоксального о жизни граждан нашей страны. Хочется, чтобы зрители, увидев эту бесконечную жизненную гонку, захотели замедлиться и поразмышлять о важном», – делится Мульков.

Ирония и юмор в статистике

В спектакле немало иронии и юмора, поскольку статистические данные часто полны огрехов и нестыковок. «Надеемся, что это будет не только информативно и провокативно, но и просто интересно и смешно», – заключает режиссёр.