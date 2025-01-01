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Лента поэзии. Рубальская
Билеты от 1000₽
Киноафиша Лента поэзии. Рубальская

Спектакль Лента поэзии. Рубальская

Постановка
У Никитских ворот 6+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральный вечер, посвященный Ларисе Рубальской

Литературно-драматический цикл «Лента поэзии», завоевавший популярность среди театралов, продолжит театральный вечер, посвященный Ларисе Рубальской. Заслуженная артистка России Ирина Морозова и актриса Наталья Денисова представят творчество этой известной современной поэтессы и песенницы.

Поэзия и музыка Рубальской

Стихи Ларисы Рубальской, во многом неожиданные для широкой публики, сменяются песнями, известными и не очень. Все их объединяет одно имя — Лариса Рубальская. В программе прозвучат произведения этой замечательной женщины, написанные в разные годы. Вечер будет сопровождаться музыкальным аккомпанементом Елены Гончаровой.

На «Ленте поэзии» зрители увидят мир глазами одного из ведущих поэтов-песенников нашего времени.

В ролях
Ирина Морозова
Наталья Денисова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 1000 ₽

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