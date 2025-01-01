Спектакль Лента поэзии. Рубальская

Театральный вечер, посвященный Ларисе Рубальской

Литературно-драматический цикл «Лента поэзии», завоевавший популярность среди театралов, продолжит театральный вечер, посвященный Ларисе Рубальской. Заслуженная артистка России Ирина Морозова и актриса Наталья Денисова представят творчество этой известной современной поэтессы и песенницы.

Поэзия и музыка Рубальской

Стихи Ларисы Рубальской, во многом неожиданные для широкой публики, сменяются песнями, известными и не очень. Все их объединяет одно имя — Лариса Рубальская. В программе прозвучат произведения этой замечательной женщины, написанные в разные годы. Вечер будет сопровождаться музыкальным аккомпанементом Елены Гончаровой.

На «Ленте поэзии» зрители увидят мир глазами одного из ведущих поэтов-песенников нашего времени.