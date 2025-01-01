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Человек из Подольска. Сережа очень тупой
Билеты от 6000₽
Киноафиша Человек из Подольска. Сережа очень тупой

Спектакль Человек из Подольска. Сережа очень тупой

Театральная инсталляция об абсурде в современной России
Постановка
Практика 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 6000₽

О концерте/спектакле

Спектакль непредсказуемой реальности с перемещениями в пространстве

Парадоксальная история о современном городском жителе

Спектакль Марины Брусникиной, созданный по двум пьесам Дмитрия Данилова, представляет собой глубокое исследование отношений городского жителя с реальностью, балансирующей на грани абсурда и обыденности. Герой спектакля сталкивается с экстремальными ситуациями, которые нарушают привычный ритм его жизни, заставляя пересматривать своё отношение к повседневности, искать новый взгляд на знакомый мир. 

Экспериментальный формат и уникальный зрительский опыт

Спектакль идёт параллельно на двух сценах театра: Основной и Малой. При входе зрителей случайным образом распределяют по залам, и каждый видит одну из частей истории. После антракта зрители переходят в другой зал и знакомятся с продолжением — вторая пьеса становится ответом или продолжением первой, завершая историю с новой перспективой. Этот необычный формат предлагает каждому зрителю уникальный опыт: после спектакля зрители могут сравнить впечатления и взгляды, сложив воедино сюжет, словно пазл.

Абсурдизм в театре и жизни

Спектакль можно назвать экспериментом с восприятием. Здесь и зрители, и герой проходят через процесс создания новых нейронных связей, выходя за рамки привычного и шаблонного мышления. Спектакль приглашает к глубокому самопознанию и размышлению, по-другому подсвечивая абсурдные законы, по которым живёт реальный мир.

 

Режиссер
Марина Брусникина
В ролях
Юрий Межевич
Алиса Кретова
Алексей Мартынов
Владимир Канухин
Родион Долгирев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 августа
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 6000 ₽
27 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 6000 ₽
28 сентября
Практика Москва, Б.Козихинский пер., 30
19:00 от 6000 ₽

Фотографии

Человек из Подольска. Сережа очень тупой Человек из Подольска. Сережа очень тупой Человек из Подольска. Сережа очень тупой Человек из Подольска. Сережа очень тупой Человек из Подольска. Сережа очень тупой Человек из Подольска. Сережа очень тупой Человек из Подольска. Сережа очень тупой Человек из Подольска. Сережа очень тупой Человек из Подольска. Сережа очень тупой Человек из Подольска. Сережа очень тупой Человек из Подольска. Сережа очень тупой Человек из Подольска. Сережа очень тупой Человек из Подольска. Сережа очень тупой

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