Спектакль Человек из Подольска. Сережа очень тупой

Спектакль непредсказуемой реальности с перемещениями в пространстве

Парадоксальная история о современном городском жителе

Спектакль Марины Брусникиной, созданный по двум пьесам Дмитрия Данилова, представляет собой глубокое исследование отношений городского жителя с реальностью, балансирующей на грани абсурда и обыденности. Герой спектакля сталкивается с экстремальными ситуациями, которые нарушают привычный ритм его жизни, заставляя пересматривать своё отношение к повседневности, искать новый взгляд на знакомый мир.

Экспериментальный формат и уникальный зрительский опыт

Спектакль идёт параллельно на двух сценах театра: Основной и Малой. При входе зрителей случайным образом распределяют по залам, и каждый видит одну из частей истории. После антракта зрители переходят в другой зал и знакомятся с продолжением — вторая пьеса становится ответом или продолжением первой, завершая историю с новой перспективой. Этот необычный формат предлагает каждому зрителю уникальный опыт: после спектакля зрители могут сравнить впечатления и взгляды, сложив воедино сюжет, словно пазл.

Абсурдизм в театре и жизни

Спектакль можно назвать экспериментом с восприятием. Здесь и зрители, и герой проходят через процесс создания новых нейронных связей, выходя за рамки привычного и шаблонного мышления. Спектакль приглашает к глубокому самопознанию и размышлению, по-другому подсвечивая абсурдные законы, по которым живёт реальный мир.