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Валенсианские безумцы
Билеты от 1000₽
Киноафиша Валенсианские безумцы

Спектакль Валенсианские безумцы

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Яркая комедия Лопе де Вега на сцене Театра российской армии

«Валенсианские безумцы» — это яркая комедия испанского драматурга Лопе де Веги, рассказывающая о любви, которая балансирует на грани безумия и страсти. В центре сюжета — приключения юных героев, ожидающих невероятные события в стенах больницы для душевнобольных.

Действие спектакля развивается стремительно и весело, а финал оставляет зрителей с неожиданной развязкой. Режиссёр спектакля, заслуженный артист России Андрей Бадулин, подчеркивает, что хорошая комедия помогает справиться с трудностями и сохранить душевное равновесие. «Смех лечит», — говорит он. И именно поэтому выбор пал на Лопе де Вега, одного из самых известных комедиографов в истории театра.

Элементы спектакля

Спектакль объединяет элементы фарса, драмы, эксцентрики и фламенко, что позволяет актерскому составу проявить широкий спектр эмоций и чувств. Молодые и талантливые артисты с азартом разыграют историю безумной любви, наполненной страстью и интригами.

В финале зрителей ждёт счастливый заключительный акт, который традиционно перерастает в мохигангу — обряд испанского театра, где все участники танцуют вместе, завершая спектакль на высоком эмоциональном подъёме.

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик: заслуженный артист России Андрей Бадулин

Сценография и костюмы: Мария Вольская

Композитор: Рубен Затикян

Балетмейстер: Наталья Филимонова

Художник по свету: Андрей Богуславский

Помощник режиссёра: Лия Шкирматова

Артисты

В главных ролях: Максим Чиков, Валерий Шелофаст, Дмитрий Ломакин и другие. Также в спектакле участвуют Роман Богданов, Илья Баранов, Екатерина Шарыкина, Алёеа Губанова, Константин Денискин, Елена Сванидзе, Мария Шмаевич, Жанетт Гурская, Анфиса Ломакина, Сергей Иванюк, Дмитрий Карпеев, Денис Кутузов, Сергей Федюшкин, Алексей Захаров, Константин Днепровский, Роман Радов, Даниил Лугин, Даниил Штейн, Ярослав Бережнов, Кирилл Клмович и Александр Богданов.

Возрастное ограничение

Спектакль рекомендуется для зрителей старше 16 лет.

Купить билет на спектакль Валенсианские безумцы

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Ноябрь
13 ноября пятница
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1000 ₽
14 ноября суббота
19:00
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
от 1000 ₽

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