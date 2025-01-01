Спектакль Заходит андроид в бар

Приглашаем вас на премьеру увлекательной фантастической комедии по пьесе Даниила Чекрыгина. Действие спектакля разворачивается в будущем на далекой марсианской станции, где живет девушка-колонизатор Эллен.
Эллен долгое время справлялась со всеми трудностями покорения Красной планеты в одиночку. Но, как часто бывает, одиночество подталкивает к необычным решениям. Сегодня она решает завести себе андроида. Рори, созданный по последнему слову техники, почти как человек. Или не совсем?
Спектакль поднимает важные вопросы: сможет ли искусственный интеллект заменить человека? И способны ли андроиды испытывать настоящие чувства и любить?
Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о будущем человечества и о том, что значит быть человеком.