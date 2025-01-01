Спектакль Заходит андроид в бар

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Постановка
Театр живого действия 18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Фантастическая комедия по пьесе Даниила Чекрыгина

Приглашаем вас на премьеру увлекательной фантастической комедии по пьесе Даниила Чекрыгина. Действие спектакля разворачивается в будущем на далекой марсианской станции, где живет девушка-колонизатор Эллен.

Сюжет

Эллен долгое время справлялась со всеми трудностями покорения Красной планеты в одиночку. Но, как часто бывает, одиночество подталкивает к необычным решениям. Сегодня она решает завести себе андроида. Рори, созданный по последнему слову техники, почти как человек. Или не совсем?

Вопросы, которые волнуют

Спектакль поднимает важные вопросы: сможет ли искусственный интеллект заменить человека? И способны ли андроиды испытывать настоящие чувства и любить?

Интересные факты

  • Пьеса Даниила Чекрыгина получила признание на нескольких театральных фестивалях.
  • Спектакль сочетает элементы комедии и философии, что делает его интересным не только для любителей фантастики, но и для зрителей, ищущих глубокие размышления.
  • В оформлении используются современные технологии, что создает уникальную атмосферу марсианской станции.

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который заставит вас задуматься о будущем человечества и о том, что значит быть человеком.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Театр живого действия Москва, Дубининская, 41, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

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