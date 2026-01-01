Алексей Гоман
О концерте

Концерт Алексея Гомана в Измайлово

Алексей Гоман — российский артист-вокалист, поэт и композитор, который завоевал популярность благодаря своему хиту «Русский парень». Его карьера стартовала с победы в телевизионном проекте «Народный артист», а также участия в «Суперстар», что принесло ему всенародное признание.

25 июня 2026 года в 19:00 в концертном зале «Измайлово» состоится долгожданный концерт этого талантливого исполнителя. Зрителям представят незабываемое шоу, полное добрых и светлых песен, исполненных с большим вдохновением.

Творческий путь и достижения

В дискографии Алексея Гомана множество студийных альбомов, среди которых «Русский парень», «Луч солнца золотого», «Май» и авторский релиз «GOMAN. 4 песни». Артист награжден многочисленными премиями, включая орден «Молодое дарование России - Чароитовая звезда» и медали ордена «За заслуги перед Отечеством». В 2013 году Алексей завершил обучение в театральной школе Германа Сидакова и с тех пор активно участвует как в спектаклях, так и в фильмах.

Концерт и ансамбль

В этом концерте Гоман выступит в сопровождении инструментального ансамбля, состоящего из virtuозных музыкантов, что обещает сделать событие особенно запоминающимся. Зрители смогут насладиться не только музыкальным исполнением, но и атмосферой позитивного общения с артистом.

Не упустите возможность стать частью этого яркого события! Концерт Алексея Гомана гарантирует незабываемые впечатления и море положительных эмоций. Рекомендуется для зрителей 6+.

25 июня четверг
19:00
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
от 1200 ₽

Фотографии

