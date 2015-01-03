Спектакль Чехов. Проект. Версия первая. «Если бы знать»

«Чехов. Проект» — масштабный театральный эксперимент

Новый драматический театр в сезоне 2018-2019 запускает амбициозный проект, в рамках которого будут представлены четыре основные пьесы Антона Чехова: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Каждая из этих пьес обладает уникальным сюжетом, однако при более глубоком анализе зритель сможет заметить множество связей и общих тем.

Общие темы и характеры

Все действия происходят в провинциальной России, далекой от столичных забот. Чехов, словно искусный наблюдатель, переносит нас из одного дома в другой, где мы сталкиваемся с похожими персонажами и идентичными обстоятельствами. В этих пьесах на передний план выходит стремление героев понять смысл жизни и причины своих страданий.

Антон Павлович создает яркую панораму русской жизни накануне исторических изменений, которые изменят генофонд нации. Что же исчезло из человеческой природы, и какие качества стали доминировать в новое время? Кажется, единственным неизменным остается желание человека быть счастливым и найти ответ на вопрос: в чем заключается это счастье?

Структура проекта

«Чехов. Проект» включает в себя четыре версии, каждая из которых состоит из четырех актов — по одному из каждой пьесы. На сцене пройдет 47 персонажей, которых сыграют 28 актеров. Это многогранное представление позволит зрителям увидеть Чехова с новой стороны, ощутив глубину его философии через призму разных историй и характеров.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта, который позволит вам пересмотреть взгляды на классическую русскую драматургию и почувствовать дух времени Чехова!