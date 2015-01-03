Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Чехов. Проект. Версия первая. «Если бы знать»
Билеты от 800₽
Киноафиша Чехов. Проект. Версия первая. «Если бы знать»

Спектакль Чехов. Проект. Версия первая. «Если бы знать»

Постановка
Новый драматический театр 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Чехов. Проект» — масштабный театральный эксперимент

Новый драматический театр в сезоне 2018-2019 запускает амбициозный проект, в рамках которого будут представлены четыре основные пьесы Антона Чехова: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад». Каждая из этих пьес обладает уникальным сюжетом, однако при более глубоком анализе зритель сможет заметить множество связей и общих тем.

Общие темы и характеры

Все действия происходят в провинциальной России, далекой от столичных забот. Чехов, словно искусный наблюдатель, переносит нас из одного дома в другой, где мы сталкиваемся с похожими персонажами и идентичными обстоятельствами. В этих пьесах на передний план выходит стремление героев понять смысл жизни и причины своих страданий.

Антон Павлович создает яркую панораму русской жизни накануне исторических изменений, которые изменят генофонд нации. Что же исчезло из человеческой природы, и какие качества стали доминировать в новое время? Кажется, единственным неизменным остается желание человека быть счастливым и найти ответ на вопрос: в чем заключается это счастье?

Структура проекта

«Чехов. Проект» включает в себя четыре версии, каждая из которых состоит из четырех актов — по одному из каждой пьесы. На сцене пройдет 47 персонажей, которых сыграют 28 актеров. Это многогранное представление позволит зрителям увидеть Чехова с новой стороны, ощутив глубину его философии через призму разных историй и характеров.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта, который позволит вам пересмотреть взгляды на классическую русскую драматургию и почувствовать дух времени Чехова!

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Ирина Мануйлова
Анастасия Безбородова
Николай Разуменко
Татьяна Кондукторова
Екатерина Демидова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Томасина
6+
Детский
Томасина
5 октября в 11:00 РАМТ
от 500 ₽
Конек-горбунок
0+
Детский
Конек-горбунок
25 октября в 12:00 Москонцерт-холл
от 400 ₽
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
6+
Детский
Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями
20 сентября в 12:00 Вернадского 13
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше