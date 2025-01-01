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Битломания
Билеты от 1800₽
Киноафиша Битломания

Спектакль Битломания

Мюзикл для поклонников ливерпульской четверки
Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Театрализованное представление в жанре музыкальной пародии

Действие происходит в средней школе, расположенной в некой «средней» стране и «среднем» городе. Истории, как веселые, так и грустные, рассказываются через призму школьной жизни и объединены темой молодости и любви. Все события происходят на фоне музыки, которая подчеркивает атмосферу и эмоции персонажей.

Музыкальное сопровождение
В спектакле представлены мировые хиты «ливерпульской четверки», исполняемые театральной труппой на языке оригинала. Несмотря на пародийность, оригинальные аранжировки и многоголосное исполнение сохраняют уникальную стилистику Битлз. Песни не только подчеркивают трепетное отношение постановщиков к наследию великих музыкантов, но и добавляют в спектакль уникальный музыкальный оттенок.

Режиссер
Стас Намин
В ролях
Константин Муранов
Рустим Бахтияров
Ольга Терехун
Юлия Григорьева
Иван Гуськов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
20:00 от 1800 ₽

Фотографии

Битломания Битломания Битломания Битломания Битломания Битломания

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