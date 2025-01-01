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Чайка
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Спектакль Чайка

Постановка
Новая сцена Александринского театра 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

«Чайка» в Александринском театре

Режиссёрская работа Елены Павловой

Спектакль «Чайка» по пьесе Антона Чехова — новая постановка режиссёра Елены Павловой в Александринском театре. Это первая её работа с труппой этого театра. Ранее Павлова создала успешный спектакль «Вишнёвый сад» в рамках проекта «7 ярус», который поддерживает независимые театры Санкт-Петербурга.

Чехов и Александринский театр

«Чайка» — особая пьеса для Александринского театра. Её премьера состоялась на этой сцене в 1896 году под руководством режиссёра Евтихия Карпова, и с тех пор театр не раз возвращался к этому произведению. Постановки Михаила Дарского (1902) и Кристиана Люпы (2007) также оставили значимый след в истории театра. Провал первой постановки был позже подробно изучен театроведами, в частности, Александром Чепуровым, автором книг о театре и Чехове.

Современный взгляд на классическую пьесу

В новой версии «Чайки» Павлова предлагает свежее прочтение, лишённое привязки к исторической или театральной рефлексии. Для неё это не только драма о театре и литературе, но и история, актуальная вне времени и эпох. Павлова, как и в её предыдущих работах, использует формат саундрамы. В музыкальную ткань спектакля вплетены композиции Олега Гудачёва и известные хиты советской и российской эстрады. Эти мелодии создают особый культурный код, через который себя идентифицируют герои.

Вневременная постановка

Действие спектакля происходит в условном «сейчас», свободном от бытовых деталей. Однако чеховский текст сохранён почти полностью, с минимальными купюрами. Этот подход позволяет объединить прошлое и настоящее, создавая атмосферу, где время словно остановилось.

О режиссёре

Елена Павлова — признанный режиссёр музыкальных и драматических спектаклей, основатель «Независимого театрального проекта». Она дважды номинировалась на Национальную театральную премию «Золотая Маска» и является лауреатом специального приза петербургской театральной премии для молодых «Прорыв».

Важная информация для зрителей

Обратите внимание: в сценографии спектакля используются органические материалы, такие как сухоцветы, сено и стабилизированные растения (сорго, лимониум), которые могут вызывать аллергические реакции.

Не пропустите уникальную постановку «Чайки» в интерпретации Елены Павловой — спектакль, который соединяет классику и современность в одном сценическом действии!

Режиссер
Елена Павлова
В ролях
Ольга Белинская
Иван Ефремов
Александр Лушин
Анастасия Пантелеева
Сергей Еликов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Фотографии

Чайка

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