
Красавица и Чудище
Киноафиша Красавица и Чудище

Спектакль Красавица и Чудище

Постановка
Алеко 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Красавица и Чудище» в театре Алеко

«Красавица и Чудище» — это захватывающий музыкальный спектакль, в котором переплетаются темы верности, благородства и любви. Этот спектакль организован Театром мюзикла и комедии «АлеКо», который славится своим разнообразным репертуаром.

Перед зрителями раскроется яркое художественное оформление, создающее волшебную атмосферу. В спектакле участвуют артисты ведущих музыкальных театров Санкт-Петербурга, что обещает высокий уровень исполнения и яркие вокальные номера.

В этом спектакле найдется интерес для зрителей всех возрастов, особенно для семей с детьми от шести лет. Приходите с детьми, чтобы разделить с ними радость театрального искусства и насладиться историей, которая волнует сердца!

Купить билет на спектакль Красавица и Чудище

В других городах
Март
22 марта воскресенье
12:00
Алеко Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 42
от 700 ₽

