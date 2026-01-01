Музыкальный спектакль «Красавица и Чудище» в театре Алеко

«Красавица и Чудище» — это захватывающий музыкальный спектакль, в котором переплетаются темы верности, благородства и любви. Этот спектакль организован Театром мюзикла и комедии «АлеКо», который славится своим разнообразным репертуаром.

Перед зрителями раскроется яркое художественное оформление, создающее волшебную атмосферу. В спектакле участвуют артисты ведущих музыкальных театров Санкт-Петербурга, что обещает высокий уровень исполнения и яркие вокальные номера.

В этом спектакле найдется интерес для зрителей всех возрастов, особенно для семей с детьми от шести лет. Приходите с детьми, чтобы разделить с ними радость театрального искусства и насладиться историей, которая волнует сердца!