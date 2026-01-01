Ансамбль грузинской песни и танца «Сакартвело» с программой «Тбилисо»
6+
О концерте

«Тбилисо»: музыкальная симфония Грузии

«Тбилисо» — это встреча с Сакартвело, сердцем Грузии, где память о предках, уважение к традиции и чувство свободы живут в каждом голосе и каждом движении.

Уникальная национальная идентичность грузинского народа раскрывается в многоголосном пении, которое имеет глубокие исторические корни. Это искусство, признанное ЮНЕСКО шедевром устного нематериального культурного наследия человечества, вместе с народным танцем создает живой диалог, объединив характер, силу и темперамент различных регионов страны.

На сцене — «Сакартвело»: единое художественное пространство, где грузинское многоголосие, народный танец и живое инструментальное звучание существуют как одно целое. Музыка, голос и движение переплетаются в непрерывное сценическое действие, создавая атмосферу подлинного культурного праздника.

В программе представлены песни и танцы из разных уголков Грузии, отражающие её историю, традиции и современность. Этот концерт наполнен энергией, достоинством и эмоциональной глубиной.

Исполнители:

  • Ансамбль «Сакартвело» — синтез грузинского многоголосия, танца и живого инструментального звучания.
  • Художественный руководитель — Тамаз Чоладзе.
  • Хореография — Каха Концелидзе, Дато Чикава.

Продолжительность программы:

2 отделения по 40 минут.

Внимание! В программе возможны изменения.

Август
6 августа четверг
19:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 1800 ₽

Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге
