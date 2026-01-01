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О концерте

Новое шоу группы «Ленинград» в Краснодаре 

Группа «Ленинград», известная своими эпатажными выступлениями и умными текстами, вновь на сцене! Основанная в Санкт-Петербурге в 1997 году, группа выпустила дебютный альбом «Пуля» всего через два года после своего основания. С тех пор «Ленинград» зарекомендовала себя как одна из самых народных групп в России, радуя слушателей хитами, такими как «Вояж», «Экспонат», «В Питере — пить», «Кабриолет» и «WWW».

В репертуаре коллектива не только старые любимые песни, но и новые композиции с альбома «Синяя богиня», который выпустили в 2024 году. Это возвращение стало настоящим событием для поклонников группы, которые смогут вновь насладиться энергией и драйвом живого выступления.

По мнению зрителей, концерты «Ленинграда» запоминаются разгульной атмосферой и безудержным весельем. Не забудьте подготовить свои голосовые связки, чтобы подпевать как старым хитам, так и новым трекам, уже успевшим завоевать сердца слушателей. Ждем вас на этом незабываемом шоу!

Исполнители
«Ленинград» Г

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