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Мир Minecraft
Билеты от 1100₽
Киноафиша Мир Minecraft

Спектакль Мир Minecraft

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Билеты от 1100₽

О спектакле

Новогоднее шоу в Цирке Чудес: в мире Minecraft

В Цирке Чудес пройдет новогоднее шоу по мотивам популярной игры Minecraft. Зрителей ждут захватывающие цирковые трюки, яркие световые эффекты и инновационные технологии, перенесущие вас в кубический мир.

Интерактивные игры и фотосессии

Каждый гость шоу сможет участвовать в интерактивных играх с персонажами Minecraft и наслаждаться праздничной фотосессией прямо на сцене. Номера будут полны неожиданных поворотов и ярких впечатлений.

Сказочный Новый год

Волшебство Нового года станет настоящим чудом вместе с миром Minecraft. Ожидайте потрясающие выступления, красивые песни, веселые шутки от любимых героев и множество секретных сюрпризов. Самым важным моментом вечера станет встреча с настоящим Дедом Морозом, который проведет вас через все приключения этого необычного шоу.

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Декабрь
4 декабря пятница
18:00
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 1100 ₽
5 декабря суббота
11:00
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 1100 ₽
13:30
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 1100 ₽
12 декабря суббота
11:00
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 1100 ₽
13:30
КЦ «Зодчие» Москва, Партизанская, 23
от 1100 ₽
26 декабря суббота
11:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1100 ₽
13:30
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
от 1100 ₽
27 декабря воскресенье
11:00
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 1100 ₽
13:30
КЦ «Онежский» Москва, Флотская, 25
от 1100 ₽

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