Спектакль Царевна-лягушка

Музыкально-театрализованное представление «Царевна-Лягушка»

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко зрителям будет представлено музыкально-театрализованное представление Государственного концертного ансамбля «Ивушка» по мотивам русской народной сказки «Царевна-Лягушка». Это увлекательная история о царевичах, которые отправляются в белый свет, пуская стрелы в поисках своих невест.

Главный герой спектакля, Иван-царевич, сталкивается с лягушкой, после чего начинается череда приключений, полных неожиданных превращений и встреч с лесными обитателями. Спектакль порадует яркими костюмами, выразительной хореографией и запоминающейся музыкой.

Это представление станет отличным выбором для семейного отдыха: как детям, так и их родителям понравятся добрые и поучительные истории о любви и чудесах. Не упустите возможность насладиться этим театральным событием!