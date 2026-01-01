Оповещения от Киноафиши
Царевна-лягушка
Киноафиша Царевна-лягушка

Спектакль Царевна-лягушка

0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Музыкально-театрализованное представление «Царевна-Лягушка»

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко зрителям будет представлено музыкально-театрализованное представление Государственного концертного ансамбля «Ивушка» по мотивам русской народной сказки «Царевна-Лягушка». Это увлекательная история о царевичах, которые отправляются в белый свет, пуская стрелы в поисках своих невест.

Главный герой спектакля, Иван-царевич, сталкивается с лягушкой, после чего начинается череда приключений, полных неожиданных превращений и встреч с лесными обитателями. Спектакль порадует яркими костюмами, выразительной хореографией и запоминающейся музыкой.

Это представление станет отличным выбором для семейного отдыха: как детям, так и их родителям понравятся добрые и поучительные истории о любви и чудесах. Не упустите возможность насладиться этим театральным событием!

В других городах
Апрель
5 апреля воскресенье
11:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
от 300 ₽

