Железнодорожная музыкально-романтическая комедия

«История одного вагона» — это железнодорожная музыкально-романтическая комедия, в которой действующие лица поют и танцуют. Спектакль рассказывает о трудностях и неожиданностях, возникающих в жизни бизнесмена Андрея Богданова.

Компьютерный сбой в системе продаж железнодорожных билетов меняет его планы на одиночное путешествие. Вместо запланированной поездки на самолете, Андрей, который боится летать, выбирает семь дней в поезде, чтобы проехать почти десять тысяч километров от Москвы до Владивостока.

За это время он сталкивается с множеством проблем: у него уводят жену, отнимают бизнес, и вся жизнь становится на грань краха. Но именно в этот период Андрей влюбляется в свою попутчицу. Их отношения полны ссор и расставаний, в то время как он пытается вернуть контроль над своей жизнью: восстанавливает бизнес и разводится с женой.

Весь этот вихрь событий разворачивается в СВ-вагоне, где из-за сбоя компьютера на одно место претендует полстраны.

Музыка и исполнители

Музыку к спектаклю написала Екатерина Волкова, специально подарившая авторские песни для этой постановки. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления:

Юлия Максимова

Пётр Баранчеев

Александр Обласов

Екатерина Волкова

Максим Тураев

Сергей Шолох

Дмитрий Миллер

Анна Казючиц

Максим Важов

Режиссёр

Режиссёр спектакля — Антон Фигуровский. Приглашаем вас стать свидетелем этой необычной и увлекательной истории на сцене!