Авантюра
Спектакль Авантюра

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Любовь и недоразумения: комедия положений 

Приглашаем вас на спектакль, где переплетаются любовь, курьезные ситуации и неожиданные повороты судьбы. В центре событий — талантливый, но вечно запутавшийся в отношениях художник, жизнь которого напоминает хаос из недоразумений и нелепых ситуаций.

Главный герой постоянно оказывается в неудобных положениях, из которых едва ли может выбраться. Но всё меняется, когда в его жизнь неожиданно врывается Она — загадочная женщина, способная перевернуть его мир с ног на голову.

Как же ему выпутаться из всех тех перипетий, которые он сам себе создал? Спектакль показывает, что иногда запутанные ситуации могут привести к самым неожиданным встречам, а также к единению двух сердец, которые бьются друг для друга.

Эта пьеса написана в лучших традициях комедии положений, поэтому смех и хорошее настроение гарантируем!

Режиссер
Наталия Андреева
В ролях
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс
Елена Захарова
Елена Захарова
Татьяна Полонская
Татьяна Полонская
Анастасия Лифанова
Анастасия Лифанова
Игорь Лифанов
Игорь Лифанов

В других городах
Май
24 мая воскресенье
18:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1500 ₽
25 мая понедельник
19:00
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
от 2000 ₽
28 мая четверг
19:00
Центральный концертный зал Краснодар, Красная, 5
от 2000 ₽
29 мая пятница
19:00
Волгоградская филармония Волгоград, наб. 62-й Армии, 4
от 2000 ₽

