Тур CAPTOWN по России

CAPTOWN — одна из ключевых групп новой волны казахского рэпа. Они формируют свой уникальный стиль, сочетая хип-хоп и элементы уличной культуры. Коллектив получил широкую известность благодаря своим хитам с высокими стриминговыми показателями и зажигательным живым выступлениям.

На мая ожидается их первый большой тур по России! Это отличная возможность услышать культовые треки, такие как «С любовью», «In da club» и «Гасолина», которые подарят невероятные эмоции и зарядят атмосферу позитивом. Энергия легендарного трио обязательно сделает ваш вечер незабываемым.

Не пропустите возможность стать частью этого исторического события в мире казахского хип-хопа!