«Крематорий» — культовая российская рок-группа, основанная в 1983 году. Известна своими яркими концертами, уникальным музыкальным стилем и глубокими текстами песен, которые затрагивают темы жизни, любви и философии. Коллектив имеет множество поклонников по всей России и за рубежом.
Концерт группы Крематорий в баре Petter
Знаменитая группа «Крематорий» даст концерт в одном из самых любимых столичных баров.
Идеальная атмосфера для музыки
Камерная обстановка этого заведения идеально подходит для того, чтобы насладиться музыкой в полном объеме.
Уют и гастрономическое удовольствие
Уютный интерьер, изысканные вина и вкуснейшие блюда от шеф-повара создадут атмосферу для максимального удовольствия от шоу.