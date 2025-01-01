Концерт культовой рок-группы

«Крематорий» — культовая российская рок-группа, основанная в 1983 году. Известна своими яркими концертами, уникальным музыкальным стилем и глубокими текстами песен, которые затрагивают темы жизни, любви и философии. Коллектив имеет множество поклонников по всей России и за рубежом.

Концерт группы Крематорий в баре Petter

Знаменитая группа «Крематорий» даст концерт в одном из самых любимых столичных баров.

Идеальная атмосфера для музыки

Камерная обстановка этого заведения идеально подходит для того, чтобы насладиться музыкой в полном объеме.

Уют и гастрономическое удовольствие

Уютный интерьер, изысканные вина и вкуснейшие блюда от шеф-повара создадут атмосферу для максимального удовольствия от шоу.