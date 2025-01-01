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Крематорий
Билеты от 5500₽
Киноафиша Крематорий

Крематорий

Заслуженные романтики отечественной рок-сцены 18+
Возраст 18+
Билеты от 5500₽

О концерте/спектакле

Концерт культовой рок-группы

«Крематорий» — культовая российская рок-группа, основанная в 1983 году. Известна своими яркими концертами, уникальным музыкальным стилем и глубокими текстами песен, которые затрагивают темы жизни, любви и философии. Коллектив имеет множество поклонников по всей России и за рубежом.

Концерт группы Крематорий в баре Petter
Знаменитая группа «Крематорий» даст концерт в одном из самых любимых столичных баров.

Идеальная атмосфера для музыки
Камерная обстановка этого заведения идеально подходит для того, чтобы насладиться музыкой в полном объеме.

Уют и гастрономическое удовольствие
Уютный интерьер, изысканные вина и вкуснейшие блюда от шеф-повара создадут атмосферу для максимального удовольствия от шоу.

 

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
18:00 от 7500 ₽
5 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
17:00 от 5500 ₽ 20:00 от 5500 ₽ 22:30 от 5500 ₽

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