Бывшие
Киноафиша Бывшие

Бывшие

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизационное шоу «Бывшие» в Воронеже

Приглашаем вас на уникальное импровизационное шоу «Бывшие», где два комика помогут вам разобраться в ваших прошлых отношениях. Это не только развлечение, но и возможность взглянуть на свои чувства с новой стороны.

Формат шоу

Шоу представляет собой интерактивный формат, в котором комики общаются с гостями, задают вопросы и предлагают интересные решения. Каждый зритель сможет участвовать в обсуждении и поделиться своими историями.

Удобная рассадка

Рассадка осуществляется менеджером зала по 2-3 человека за столик, что создает уютную атмосферу для общения и взаимодействия. Рекомендуем приходить за 30 минут до начала шоу, чтобы занять места ближе к сцене и насладиться выступлением в полной мере.

Полезные советы

Не забудьте подготовить свои истории и вопросы — это сделает ваше участие еще более увлекательным! Импровизационные шоу — это отличный способ не только развеселиться, но и получить новые инсайты о себе и своих отношениях.

Ждем вас на «Бывших» — давайте вместе откроем новые горизонты ваших воспоминаний!

В других городах

Воронеж, 29 августа
Воронежский стендап-клуб Воронеж, просп. Революции, 39
22:00 от 500 ₽

