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БЫБА - Большой сольный концерт
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Киноафиша БЫБА - Большой сольный концерт

БЫБА - Большой сольный концерт

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Возраст 16+
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О концерте

Сольный концерт Быбы в московском концертном зале «Свобода»

Концертный зал «Свобода» в Москве готов встретить певца Быбу, известного своей пластинкой «32» и хитами, которые прозвучат в новых аранжировках. Сольная программа с live-бэндом подарит зрителям уникальную возможность услышать любимые песни в неожиданных интерпретациях.

Быба добился преданного поклонничества задолго до начала своей сольной карьеры. Его неповторимая подача и charisma вдохновляли в каждом проекте, в котором он участвовал. Этот российский рэпер и музыкант играл важную роль в группах «Легенды про» и «Deep red wood», а также принимал участие в проекте «Голос улиц».

Музыка Быбы сочетает в себе элементы русского рэпа и шансона, поддерживая актуальные темы жизни, иронично отражая реальность вокруг нас. Он использует современные биты и запоминающиеся припевы, которые находят отклик у широкой аудитории.

На концертной программе зрители смогут насладиться новыми композициями артиста, а также ожидаются выступления приглашенных гостей. Это событие станет настоящим музыкальным праздником для всех поклонников его творчества!

Купить билет на концерт БЫБА - Большой сольный концерт

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Октябрь
16 октября пятница
19:00
Свобода Москва, Ленинградский просп., 47, стр. 19

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