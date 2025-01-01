Меню
Бонд с кнопкой
Билеты от 1900₽
Киноафиша Бонд с кнопкой

Бонд с кнопкой

16+
Возраст 16+
Билеты от 1900₽

О концерте

Грандиозный концерт группы "Бонд с кнопкой"

На ВТБ Арене состоится самый большой концерт в истории инди-фолк-группы "Бонд с кнопкой". Коллектив, который прошел путь от выступлений в уютных антикафе до завоевания первых мест в музыкальных чартах с хитом "Кухни", готов порадовать своих фанатов новым масштабным шоу.

От маленьких клубов до грандиозных сцен

Группа уже успела порадовать своих зрителей выступлениями в переполненных клубах в расширенном составе вместе с хором. В ноябре 2026 года они представят что-то совершенно незабываемое, но детали остаются в секрете.

Покупка билетов

Не упустите возможность стать частью этого исторического события! Билеты на самое большое выступление группы "Бонд с кнопкой" лучше покупать заранее.

Ожидания и интриги

Что именно подготовила группа для своих поклонников на этот раз? Оставайтесь в курсе новостей и ждите подробностей в 2026 году!

Купить билет на концерт Бонд с кнопкой

Ноябрь
14 ноября суббота
20:00
ВТБ Арена Москва, Ленинградский просп., 36
от 1900 ₽

