Грандиозный концерт группы "Бонд с кнопкой"

На ВТБ Арене состоится самый большой концерт в истории инди-фолк-группы "Бонд с кнопкой". Коллектив, который прошел путь от выступлений в уютных антикафе до завоевания первых мест в музыкальных чартах с хитом "Кухни", готов порадовать своих фанатов новым масштабным шоу.

От маленьких клубов до грандиозных сцен

Группа уже успела порадовать своих зрителей выступлениями в переполненных клубах в расширенном составе вместе с хором. В ноябре 2026 года они представят что-то совершенно незабываемое, но детали остаются в секрете.

Покупка билетов

Не упустите возможность стать частью этого исторического события! Билеты на самое большое выступление группы "Бонд с кнопкой" лучше покупать заранее.

Ожидания и интриги

Что именно подготовила группа для своих поклонников на этот раз? Оставайтесь в курсе новостей и ждите подробностей в 2026 году!