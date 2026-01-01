Оповещения от Киноафиши
О концерте

Жаркий вечер бурлеска и стендапа

Бурлеск — это не просто театральный жанр, это настоящий праздник артистизма и юмора. В этот вечер мы приглашаем вас на уникальное мероприятие, объединившее бурлеск и стендап. Здесь вы сможете насладиться выступлениями известных бурлеск-артисток из России, которые ценятся на международной сцене.

Зрителей ждет захватывающее шоу, в котором сочетание танцев, юмора и искрометных монологов создаст атмосферу полной развлекательности. Вы увидите впечатляющие номера, где девушки будут демонстрировать не только свой талант, но и обаяние, а комики порадуют вас провокационными шутками.

На сцене в этот вечер будет жарко и очень смешно. Не упустите возможность стать частью этого фееричного события, где бурлеск и стендап гармонично сливаются воедино!

Купить билет на концерт Burlesque & Stand Up

Март
1 марта воскресенье
19:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 2000 ₽
8 марта воскресенье
18:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 2200 ₽

