Коля Андреев. Проверка материала
Билеты от 1000₽
Коля Андреев. Проверка материала

Коля Андреев. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте

Уникальное авторское шоу Николая Андреева

Интеллигент и философ, Николай Андреев, - одна из ярчайших фигур в мире стендапа. Его юмор отличается недюжинной харизмой, оригинальным полетом мысли и неожиданными идеями. Эти качества позволяют ему занять особое место в сердцах российских зрителей.

Легенда отечественного стендапа

Николай Андреев стал по-своему легендой отечественного стендапа благодаря своим уникальным способностям. Его особый талант - соблазнительно курить на камеру - в полной мере раскрывается в авторском шоу «Женский взгляд». Это шоу стало не просто очередным выступлением, а настоящим событием на украинской сцене.

От рубрики до отдельного шоу

«Женский взгляд» начинался как рубрика в программе «Порараз бирацца», но вскоре завоевал популярность и стал выходить как самостоятельный проект. Каждый выпуск полного шоу - это не просто выступление, а глубокий анализ и завораживающие истории, которые захватывают и смешат зрителей.

Приходите на стендап Николая Андреева и убедитесь, что его юмор действительно уникален и несет в себе задумчивость, а не только легкомысленность. Спектакль обещает стать отличным способом провести вечер, вдоволь посмеяться и, возможно, даже задуматься о вечных вопросах жизни.

Купить билет на концерт Коля Андреев. Проверка материала

Март
9 марта понедельник
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

Фотографии

Коля Андреев. Проверка материала

