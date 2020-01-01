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Буратино
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Спектакль Буратино

0+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+
Билеты от 850₽

О концерте/спектакле

Цирковое шоу «Буратино» от «РомановАрена»: уникальное сочетание сказки и циркового искусства

Приглашаем вас на захватывающее цирковое шоу «Буратино», которое представит творческое объединение «РомановАрена». Это грандиозное представление порадует вас уникальным авторским форматом, который сочетает в себе элементы классической сказки и захватывающие акробатические номера.

Волшебная история в новом исполнении

«Буратино» — это не просто знакомая с детства сказка, а настоящая феерия эмоций и впечатлений. Трогательная и поучительная история о деревянном мальчике, который стремится узнать мир, будет представлена с элементами яркого циркового шоу. Вас ждут потрясающий живой вокал и захватывающие трюки, выполненные лучшими артистами жанра.

Звезды на сцене

В числе исполнителей — акробаты всемирно известного Cirque du Soleil и солисты популярных музыкальных телепроектов. Каждый номер, каждая анимация и все костюмы разработаны с особым вниманием к деталям, что делает спектакль поистине уникальным.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть это невероятное шоу, которое подарит вам незабываемые впечатления и погрузит в волшебный мир «Буратино». Билеты уже в продаже, спешите забронировать свое место!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 ноября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
13:00 от 850 ₽ 17:00 от 850 ₽

Фотографии

Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино Буратино

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