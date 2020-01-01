Спектакль Буратино

Цирковое шоу «Буратино» от «РомановАрена»: уникальное сочетание сказки и циркового искусства

Приглашаем вас на захватывающее цирковое шоу «Буратино», которое представит творческое объединение «РомановАрена». Это грандиозное представление порадует вас уникальным авторским форматом, который сочетает в себе элементы классической сказки и захватывающие акробатические номера.

Волшебная история в новом исполнении

«Буратино» — это не просто знакомая с детства сказка, а настоящая феерия эмоций и впечатлений. Трогательная и поучительная история о деревянном мальчике, который стремится узнать мир, будет представлена с элементами яркого циркового шоу. Вас ждут потрясающий живой вокал и захватывающие трюки, выполненные лучшими артистами жанра.

Звезды на сцене

В числе исполнителей — акробаты всемирно известного Cirque du Soleil и солисты популярных музыкальных телепроектов. Каждый номер, каждая анимация и все костюмы разработаны с особым вниманием к деталям, что делает спектакль поистине уникальным.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть это невероятное шоу, которое подарит вам незабываемые впечатления и погрузит в волшебный мир «Буратино». Билеты уже в продаже, спешите забронировать свое место!