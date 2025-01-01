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Пушкин. В поисках любви. Антифейк
Билеты от 800₽
Киноафиша Пушкин. В поисках любви. Антифейк

Спектакль Пушкин. В поисках любви. Антифейк

16+
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

«Правда о Пушкине»: Новый спектакль раскрывает тайны жизни великого поэта

В последнее время зрители стали свидетелями выхода на экраны нескольких историй о жизни Александра Сергеевича Пушкина. Несмотря на свою привлекательность, многие из этих интерпретаций полны вымысла и фантазий авторов, что может создавать искаженное представление о драматических событиях и людях, повлиявших на судьбу поэта.

Документальная основа

Спектакль «Правда о Пушкине» отличается тем, что его сюжет строится исключительно на исторических документах и свидетельствах людей, которые были рядом с поэтом. Это позволяет зрителям погрузиться в атмосферу той эпохи и узнать малоизвестные факты о жизни Пушкина.

Правда и мифы

Зрители получат уникальную возможность узнать о реальных событиях, которые повлияли на творчество и судьбу великого русского поэта. Спектакль не только развенчивает мифы, но и подчеркивает значимость тех обстоятельств, которые остались в тени.

Почему стоит посетить?

Это не просто спектакль о Пушкине — это шанс увидеть его жизнь такой, какой она была на самом деле. Погружение в подлинные свидетельства и факты создаст новое понимание личности поэта и его творчества. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир истории и литературы.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
18:00 от 1000 ₽
3 октября
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
19:00 от 800 ₽
25 октября
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
18:00 от 800 ₽

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