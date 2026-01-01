Оповещения от Киноафиши
О концерте
Брутто
Брутто
18+
хип-хоп
Возраст
18+
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт Брутто
В других городах
Апрель
30 апреля
четверг
20:00
Aurora Concert Hall
Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
Купить билеты
от 2500 ₽
В ближайшие дни
18+
Юмор
Black стендап
9 апреля в 20:00
Поправка
от 400 ₽
6+
Неоклассика
Музыка из кино на органе и не только
16 апреля в 20:00
Анненкирхе
от 1300 ₽
6+
Классическая музыка
Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Готическом Соборе при Свечах
2 марта в 20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
