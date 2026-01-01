Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Брутто
Киноафиша Брутто

Брутто

18+
Возраст 18+

О концерте

Купить билет на концерт Брутто

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
30 апреля четверг
20:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Black стендап
18+
Юмор
Black стендап
9 апреля в 20:00 Поправка
от 400 ₽
Музыка из кино на органе и не только
6+
Неоклассика
Музыка из кино на органе и не только
16 апреля в 20:00 Анненкирхе
от 1300 ₽
Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Готическом Соборе при Свечах
6+
Классическая музыка
Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Готическом Соборе при Свечах
2 марта в 20:00 Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше