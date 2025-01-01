Съёмки «Abu Show»

Меню
18+
Абсолютно уникальное шоу: Abu Show

Не упустите шанс стать частью уникального театрального опыта! Abu Show — это не просто мероприятие, а настоящее шоу, где комедия рождается на глазах зрителей.

Что вас ждет?

На сцене выступает талантливый Нидаль Абу-Газале, который использует истории из зала, чтобы создавать комические моменты в реальном времени. Каждый спектакль — это новое приключение, полное неожиданных поворотов и живого общения с аудиторией. Вы можете стать вдохновением для его шуток и заметок!

Почему стоит посетить?

  • Уникальный формат: каждое представление — это абсолютно новая история.
  • Возможность стать частью процесса создания комедии.
  • Талант Нидаля Абу-Газале: его остроумие и харизма не оставят никого равнодушным.

Абсолютно все зрители могут стать участниками шоу, и каждый вечер будет неповторимым. Не упустите шанс увидеть, как комедия оживает прямо на ваших глазах!

Где и когда?

Следите за анонсами на нашем сайте, чтобы не пропустить дату следующего выступления Abu Show. Подготовьтесь к вечеру, полному смеха и неожиданных поворотов!

Октябрь
12 октября воскресенье
16:00
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 3500 ₽
18:30
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
от 3500 ₽

